Супутникова навігація і тепловізори: Львівський бронетанковий розпочав модернізацію Т-64
Про це повідомляє пресслужба концерну “Укроборонпром”.
“ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час модернізації у бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-міліметрової гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Ці прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні.
В Укроборонпромі наголошують, що завдяки модернізації значно розширено бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська. Саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під час торішнього параду до Дня Незалежності України.
Як відомо, раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише Харківський бронетанковий завод, який уже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року.
Фото: Укроборонпром.