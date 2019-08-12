Супутникова навігація і тепловізори: Львівський бронетанковий розпочав модернізацію Т-64

Серійна модернізація танків Т-64 зразка 2017 року, яку налагодили на Львівському бронетанковому заводі, передбачає обладнання тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Про це повідомляє пресслужба концерну “Укроборонпром”.

“ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час модернізації у бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-міліметрової гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Ці прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні.

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В Укроборонпромі наголошують, що завдяки модернізації значно розширено бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська. Саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під час торішнього параду до Дня Незалежності України.

Як відомо, раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише Харківський бронетанковий завод, який уже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року.

Фото: Укроборонпром.