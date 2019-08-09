Україна і США погоджують умови додаткового постачання Javelin

Уряди України і США погоджують умови додаткового постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin для Збройних сил України.

Про це заявив під час спілкування з журналістами тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у відповідь на запитання щодо можливості збільшення постачань цих ПТРК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові продати це озброєння Україні. Уряди наших країн наразі ведуть перемовини для узгодження умов", - сказав Тейлор.

Як повідомляв Укрінформ, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Україна звернулася до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin у березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.