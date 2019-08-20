"Голос" відмовився від посади віце-спікера

Політична партія "Голос" відмовилася від посади заступника Голови Верховної Ради.

Таку інформацію журналістам підтвердив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Так, це відповідає дійсності", - відповів він на запитання, чи справді "Голос" відмовляється від посади віце-спікера.

Він пояснив, що віцеспікер має "переважно церемоніальні позиції", тож партію "Голос" це не цікавить.

"Нас цікавлять професійні посади. Тому ті політичні сили, для яких політичне позиціювання більш важливе, ніж власне професійне, вони можуть претендувати на посаду віцеспікера", - зазначив він.

При цьому Юрчишин зауважив, що їхня політсила готова була би поборотися за посаду першого віцеспікера. "Якби було віддано позицію першого віцеспікера, який має не лише політичні, а й управлінські функції, тобто професійні, то за таку посаду можна було би, власне, позмагатися. Гідні кандидатури у нас є", - сказав політик.

На прохання журналістів назвати конкретні імена заступник голови партії сказав, що "у випадку, коли не пропонують, то коментувати те, чого не відбувається, немає сенсу".