Україна та Ізраїль підписали документи — фермерство, вивчення івриту та української

Україна та Ізраїль підписали низку двосторонніх документів, які стосуються співпраці в аграрній, освітній, культурній та інших сферах.

Підписання відбулося у присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, в. о. міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль щодо співпраці в галузі сільського господарства.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Державі Ізраїль Геннадій Надоленко та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Держави Ізраїль про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль.

Крім того, посли двох держав підписали Програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на 2019-2022 роки.

Читайте також: Україна та Ізраїль хочуть поширити Угоду про вільну торгівлю і на сферу послуг

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олексій Перевезенцев та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Держави Ізраїль.