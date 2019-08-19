Україна та Ізраїль хочуть поширити Угоду про вільну торгівлю і на сферу послуг

"Ізраїль залишається ключовим торговельним партнером України в регіоні Близького Сходу - наш сукупний товарообіг перевищив $1 млрд. Не маю жодного сумніву - скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню Угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем, яка, сподіваюсь, найближчим часом буде ратифікована ізраїльською стороною. Ми також домовилися без затримок розпочати роботу з розширення Угоди і на сферу послуг", - сказав Зеленський.

Він також запросив ізраїльські компанії інвестувати і приходити працювати в Україну, зокрема у сфері будівництва доріг та інфраструктурних проєктів, медицини, освіти, енергозабезпечення та ІТ.

За словами Зеленського, Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій, підтримці стартапів та реалізації науково-дослідних розробок.

"Ми обговорили можливість започаткування окремих офісів з розвитку цих галузей відповідно в Єрусалимі та Києві. Я бачу великий потенціал для взаємовигідної співпраці у цих напрямках", - зазначив Президент.

Як повідомлялося, Україна та Ізраїль у січні 2019 країни підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Нова ЗВТ має лібералізувати торгівлю між двома країнами, а саме: скасувати ввізні мита на промислові товари.

11 липня Верховна Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.