Нетаньягу запросив Зеленського до Єрусалима — уже домовилися про строки

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу запросив Президента України Володимира Зеленського до Єрусалима.

Про він це сказав під час спільного брифінгу з Зеленським у понеділок в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я тут був 20 років тому і бачу ті зміни, що відбулися, і бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися можливістю та запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня... Ну, якщо не наступного тижня, то, принаймні, дуже скоро. Запрошуємо до нашої столиці", - сказав Нетаньягу.

Він додав, що "обидві наші країни є молодими і наші народи мають дуже багато чого спільного протягом століть".

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу перебуває з дводенним візитом у Києві. Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.