Україна буде запозичувати оборонний досвід Ізраїлю — Зеленський

Досвід Ізраїлю у сфері безпеки та оборони важливий для України, і наша держава обов'язково його запозичуватиме.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми детально обговорили наші двосторонні відносини та шляхи їх поглиблення. Ми почали з питання, в якому наші ізраїльські друзі знаються краще за інших — це питання війни та безпеки", - сказав Зеленський.

Він подякував ізраїльській стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході України й анексії Криму з боку Російської Федерації.

"Нам як державі є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки та оборони, і ми обов'язково будемо це робити", - підкреслив Президент.

Спільний брифінг Володимира Зеленського і Біньяміна Нетаньягу / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.

Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.