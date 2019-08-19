Уперше за 20 років Україну відвідує прем'єр Ізраїлю

Трансляцію наживо вів UA/TV.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на площі біля Маріїнського палацу пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський і Нетаньягу оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Після завершення церемонії Президент України і Прем’єр-міністр Ізраїлю проведуть переговори.

Планується, що після них відбудеться підписання українсько-ізраїльських документів.

Крім того, Зеленський і Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

Як повідомлялося, це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.