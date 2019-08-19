Уперше за 20 років Україну відвідує прем'єр Ізраїлю
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Укрінформ
У Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.
Трансляцію наживо вів UA/TV.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на площі біля Маріїнського палацу пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський і Нетаньягу оглянули стрій воїнів почесної варти України.
Після завершення церемонії Президент України і Прем’єр-міністр Ізраїлю проведуть переговори.
Планується, що після них відбудеться підписання українсько-ізраїльських документів.
Крім того, Зеленський і Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.
Як повідомлялося, це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.