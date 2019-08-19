Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Держави Ізраїль із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу в Києві з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна та Ізраїль мають давні тісні історичні зв'язки. Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я знаю, як засоби масової інформації позитивно висвітлюють відвідання у ході візиту Прем'єр-міністром Ізраїлю Національного меморіалу жертв Голодомору. Розумію, як тепло це буде сприйнято українським суспільством. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що разом з Нетаньягу вшанує жертв масових розстрілів та Голокосту в Бабиному Яру.

"Все це гіркі моменти нашої спільної історії, які повинні об'єднувати нас з надією про світле майбутнє та неможливість повторення подібних трагедій", - акцентував Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.

Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.