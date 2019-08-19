Зустріч Гройсмана і Нетаньягу відбудеться завтра у Києві

У вівторок, 20 серпня, у Києві відбудеться зустріч Прем’єр-міністра України та Держави Ізраїль Володимира Гройсмана і Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

“20 серпня 2019 року за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Беньяміна Нетаньягу відбудеться зустріч щодо співпраці між Україною та Державою Ізраїль у сферах сільського господарства, ІТ-сектору, енергетичного сектору, харчової промисловості, фармацевтики, а також транспортної галузі”, - йдеться у повідомленні.

Зустріч розпочнеться о 10.00 в готелі InterContinental Kyiv (зал "Золоті ворота", вул. Велика Житомирська, 2A).

Як повідомлялося, Нетаньягу перебуває в Україні з дводенним візитом. Зараз у Києві відбувається його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого пройдуть українсько-ізраїльські переговори.