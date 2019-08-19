Журналістка зреагувала на хамство депутата від "Слуги народу": "Голуб живе просто..."

Журналістка НВ Ольга Духнич прокоментувала висловлювання новообраного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, який назвав її "тупою вівцею".

Про це повідомляє НВ.

"Відповідати пану Бужанському - це як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який нагидив вам на рукав пальто", - написала журналістка.

За її словами, вона сподівається на те, що "робота Бужанського як депутата буде продуктивніша, різноманітніша і на благо країни".

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Раніше новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський образив журналістку НВ Ольгу Духнич у Telegram, назвавши її "тупою вівцею".

Так він зреагував на інтерв'ю НВ з Дмитром Разумковим, де в запитанні пролунало, що Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича.

НВ зазначає: "Бужанський сприйняв згадку про себе в такому контексті як образу. "Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича"… Тупа вівця з одіозного ЗМІ", - заявив новоспечений слуга народу".

За інформацією НВ, партія "Слуга народу" офіційних коментарів з цього приводу не давала.

Фото: Макс Бужанский / Facebook