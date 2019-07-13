У Федерації велоспорту рекомендують звільнити її президента за хамство

Президія Федерації велоспорту рекомендувала виключити зі складу організації її президента Олександра Башенка, який нахамив спортсменці Ганні Соловей.

Таке рішення ухвалили на засіданні 12 липня, повідомляє Громадське.

У президії визнали, що поведінка Башенка несумісна з членством у федерації. Таким чином, якщо Дирекція організації підтвердить це рішення, Башенко більше не буде президентом Федерації велоспорту.

У цьому випадку виконувати обов’язки очільника організації буде віце-президент Андрій Гривко.

На 20 серпня призначена конференція Федерації велоспорту, на якій упродовж 30 днів мають обрати її нового президента.

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Як повідомлялося, українська велосипедистка Ганна Соловей, яка виграла «золото» Європейських ігор у Білорусі, була обурена тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора, який за словами Ганни, не має стосунку до перемоги. За це їй нахамив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Соловей заявила, що вимагатиме його відставки, а сам Башенко погрожував виключити її з національної збірної.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов висловив підтримку чемпіонці II Європейських ігор у Мінську з велоспорту Ганні Соловей в її конфлікті з президентом національної Федерації велоспорту Олександром Башенком.