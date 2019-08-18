Разумков: Швидко закінчити війну на Донбасі не вдасться

Швидко закінчити війну на Донбасі не вдасться; це великий шлях, який має пройти Україна.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Разумков в інтерв'ю НВ.

"Звичайно, від нас (нового парламенту - ред.) хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом", - наголосив Разумков.

Говорячи про порядок денний майбутнього парламенту в перші місяці його роботи і пріоритетні законопроекти, він зауважив, що країна нині у такій ситуації, що будь-який сектор є пріоритетним.

На прохання журналіста конкретизувати, які непопулярні питання новообрані депутати готові вирішувати насамперед, голова партії назвав ринок землі.

"Ринок землі, звичайно, спірне питання. Його вирішення, з одного боку, може знизити підтримку, але, думаю, нам вдасться вирішити його так, що це зіграє нам у плюс", - сказав Разумков, проте відмовився говорити про конкретні законопроекти "до закінчення їх аналізу і початку слухань".

На запитання про те, які три завершені реформи він хотів би побачити підсумком своєї роботи в парламенті, Разумков відповів: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів, і антикорупцію зокрема. Це освітня і медична реформи, перебігом яких я незадоволений".