Разумков каже, що свій бізнес переписав на дружину

Зарплата Голови Верховної Ради становить близько 50 тисяч гривень.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" і, за прогнозами, майбутній спікер нового парламенту Олександр Разумков в інтерв'ю "Новому времени".

"Ще не цікавився (зарплатою на посаді спікера - ред.), але приблизно знаю, що десь біля 50 тис. грн, і мені досить, я сформував собі матеріальну подушку завдяки бізнесу", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи справедливою є зарплата народного депутата, яка становить 36−37 тис. грн (із доплатами — до 50 тис. грн), голова партії "Слуга народу" зауважив, що вона "могла би бути більшою".

"Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати — гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", — пояснив свою позицію Разумков.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, яку зарплату вважає адекватною, сказавши лише, що з цього питання потрібна експертна дискусія.

"За 40 тис. грн не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер, тебе і мільйонні заробітки не зупинять", - переконаний голова партії "Слуга народу".

За його словами, він уже пояснив депутатам від своєї політсили негайність настання кримінального покарання за корупцію.

Говорячи про власний добробут, він зауважив, що свій бізнес "переписав на дружину".

"Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним із партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - додав Разумков.

Як відомо, донедавна Разумков керував власним бізнес-проектом — консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.