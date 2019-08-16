У РНБО обговорили питання кібербезпеки

На засіданні робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки України, яке відбулось у РНБО, учасники обговорили пропозиції у сфері кіберзахисту, питання розвитку цифрової інфраструктури держави та удосконалення держуправління в цих сферах.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“15 серпня в Апараті РНБО України під головуванням заступника секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулось чергове засідання робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки України... Учасники робочої групи обговорили пропозиції, запропоновані учасниками засідання, щодо заходів у системі кібербезпеки, розвитку цифрової інфраструктури держави та удосконалення державного управління в цих сферах”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за підсумками наради було ухвалене рішення зі створення цільових груп для подальшої роботи щодо правових аспектів забезпечення кібербезпеки та удосконалення державного управління; цифровізації та розвитку галузі електронних комунікацій; визначення перспективної організаційно-технічної моделі кіберзахисту та удосконалення освіти у сфері кібербезпеки.

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Участь у нараді взяли фахівці з питань кібербезпеки, представники органів державної влади, парламенту, ІТ-галузі, експерти, науковці, представники громадянського суспільства.