У РНБО обговорили питання кібербезпеки
Про це повідомляє пресслужба Радбезу.
“15 серпня в Апараті РНБО України під головуванням заступника секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулось чергове засідання робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки України... Учасники робочої групи обговорили пропозиції, запропоновані учасниками засідання, щодо заходів у системі кібербезпеки, розвитку цифрової інфраструктури держави та удосконалення державного управління в цих сферах”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за підсумками наради було ухвалене рішення зі створення цільових груп для подальшої роботи щодо правових аспектів забезпечення кібербезпеки та удосконалення державного управління; цифровізації та розвитку галузі електронних комунікацій; визначення перспективної організаційно-технічної моделі кіберзахисту та удосконалення освіти у сфері кібербезпеки.
Участь у нараді взяли фахівці з питань кібербезпеки, представники органів державної влади, парламенту, ІТ-галузі, експерти, науковці, представники громадянського суспільства.