У РНБО обговорили реформу СБУ з міжнародними експертами

Секретар РНБО Олександр Данилюк, в.о. голови СБУ Іван Баканов, фахівці Апарату РНБО України та заступник еерівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка провели зустріч з представниками Міжнародної дорадчої групи (IAG).

Про це повідомляє РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили актуальні безпекові питання, зокрема, реформування Служби безпеки України. Учасники Міжнародної дорадчої групи (IAG), до якої входять представники Європейського Союзу, консультативної місії ЄС (EUAM), НАТО та посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, висловили підтримку позиції української влади щодо необхідності невідкладного реформування Служби безпеки України, з дотриманням етапності цього процесу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, секретар РНБО України підкреслив, що робоча група постійно працює над законопроєктами, які регулюватимуть процес реформування силових органів України.

"Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ і відповідні законодавчі напрацювання", - сказав він.

Також Данилюк зазначив також, що реформування СБУ - це вимога Закону України “Про національну безпеку”, основною метою якого є посилення ключових функцій Служби безпеки, зокрема, контррозвідки.

“Це командна робота. Ми діємо як одна команда за дорученням Президента України”, - підкреслив Данилюк.