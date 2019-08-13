Данилюк розповів, скільки виділятимуть на безпеку та оборону

“По-перше, є певні вимоги до бюджету нацбезпеки та оборони. Були закріплені обмеження в законі про нацбезпеку - 5% від ВВП. Зрозуміло, що фінансування зменшено не буде, ці параметри будуть дотримуватися”, - запевнив Данилюк, додавши, що увагу буде сфокусовано передусім на ефективності використання коштів.

“Коли ми проводили зустрічі з усіма міністерствами та відомствами, обговорювали структуру цього бюджету (на 2020 рік — ред.), то ми домовилися про те, що не будемо просто індексувати витрати минулих років. Нам треба розуміти, що не кожен захищає свій орган, а безпека в державі залежить від того, наскільки ефективно вони працюють”, - наголосив секретар РНБО.

Він також повідомив, що фінансуватися будуть в першу чергу реформи, аби не дублювалися функції та фінансування різних структур.

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Відповідаючи на питання щодо проблем фінансування в Державній прикордонній службі, Данилюк повідомив, що зміни до бюджету на 2019 рік, які зможуть вирішити цю проблему, ухвалюватимуть нові Верховна Рада та уряд.

“У вересні буде нова Верховна Рада, новий уряд, вони цим будуть займатися”, - пообіцяв голова Радбезу.