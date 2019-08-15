Радуцький пропонує призначити міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі

Зокрема, він нагадав, що Квіташвілі вже очолював МОЗ України та має досвід реформ у Грузії. «Я вже знаю другу країну, де він проводить реформу як консультант. Це азіатська країна, неважливо (яка саме — ред.). Він зараз консультант у Секторі Газа. Це людина з божевільним досвідом, людина, яка чітко знає матеріал», — пояснив свою позицію Радуцький.

Як відомо, Олександр Квіташвілі очолював МОЗ України з 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року.

6 серпня Радуцький спростував інформацію щодо імовірного призначення його міністром МОЗ та заявив, що це було б найбільшою помилкою Президента України Володимира Зеленського. Відмову він пояснив тим, що хоче виконувати програму партії, і саме задля цього йшов у політику. А міністр, як публічна особа “90% свого часу буде займатися не медициною, МОЗом, а відмиванням вентилятора”.