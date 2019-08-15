Радуцький пропонує призначити міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі

Радуцький пропонує призначити міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі

Укрінформ
Новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький пропонує Президенту України Володимиру Зеленському призначити міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.
Про це Радуцький заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Зокрема, він нагадав, що Квіташвілі вже очолював МОЗ України та має досвід реформ у Грузії. «Я вже знаю другу країну, де він проводить реформу як консультант. Це азіатська країна, неважливо (яка саме — ред.). Він зараз консультант у Секторі Газа. Це людина з божевільним досвідом, людина, яка чітко знає матеріал», — пояснив свою позицію Радуцький.

Як відомо, Олександр Квіташвілі очолював МОЗ України з 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року.

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6 серпня Радуцький спростував інформацію щодо імовірного призначення його міністром МОЗ та заявив, що це було б найбільшою помилкою Президента України Володимира Зеленського. Відмову він пояснив тим, що хоче виконувати програму партії, і саме задля цього йшов у політику. А міністр, як публічна особа “90% свого часу буде займатися не медициною, МОЗом, а відмиванням вентилятора”.

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