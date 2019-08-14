Супрун розповіла, як обговорила із Зеленським медреформу

У неділю, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський та в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун провели зустріч, під час якої обговорили хід та подальші кроки у трансформації системи охорони здоров'я.

Про це очільниця МОЗ сказала у середу перед засіданням Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була зустріч з Президентом... у неділю. В загальному ми обговорювали ідею щодо подальшої трансформації охорони здоров'я. Це найважливіше", - зазначила Супрун.

За словами очільниці МОЗ, це є змістом більшості її розмов із главою держави.

"Значна кількість українців чекає змін на інших рівнях надання медичної допомоги", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький на пресконференції 6 серпня заявив, що ряд змін у рамках медичної реформи є позитивними, відтак їх не скасовуватимуть. Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.