У команді Зеленського кажуть, що не зніматимуть “історію позитиву” з медреформи

Новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький заявив, що ряд змін у рамках медичної реформи є позитивними, відтак їх не скасовуватимуть.

Про він сказав під час пресконференції у вівторок, 6 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У системі охорони здоров'я зроблено дуже багато корисних речей. Перші кроки щодо трансформації системи зроблено ще 5 років тому, за Квіташвілі. Те, що є у реформі позитивного, - на 100% залишиться, зокрема, зміни на первинці. Це є позитивом. Без реформ на первинці не може бути страхової медицини”, - сказав Радуцький.

Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.

“У нас є запитання. Не до мети медичної реформи, а до організації. Наприклад, щодо формування тарифів. Ми не можемо зрозуміти, чому УЗД коштує 84 гривні, а не 25 чи 250... Це вимагає аналізу, і на це у нас є 2-3 місяці”, - зазначив Радуцький.

“Ані Президент, ані партія (“Слуга народу” - ред.) не збираються знімати історію позитиву. Якщо є якийсь негатив чи системні помилки, ми будемо їх виправляти, але кроків назад або крок вперед - два назад, такого не буде”, - сказав Радуцький.