Раді пропонують ухвалити новий закон про Кабмін

Українські експерти розробили законопроєкт про Кабінет міністрів та центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), який у разі ухвалення сприятиме формуванню ефективного уряду за новими принципами.

Про це йшлося під час експертної дискусії щодо посилення ефективності уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Її учасники зазначали, що новий закон дозволить чітко визначити сфери діяльності і оптимальну кількість міністерств, зменшити кількість міністрів та їхніх заступників, визначити їхні функції.

“Завдання реформи - зробити уряд політично відповідальним перед парламентською більшістю і Президентом, але організаційно та оперативно самостійним у реалізації своєї місії - працювати для людей, ініціативно розв'язувати проблеми та відповідати на виклики, сприяти успішному розвитку країни та підвищенню рівня життя її громадян”, - сказав голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Як наголосив керівник групи реформування держуправління Офісу реформ Кабміну Іван Хілобок, міжнародний досвід показує, що якісна, злагоджена та підзвітна робота усього уряду у постійній співпраці з парламентом набагато важливіша та ефективніша, ніж кількість міністерств та міністрів.

“Чинний державний механізм спроможний реалізувати в кращому випадку 50% затверджених планів. При тому, що на урядових засіданнях за рік ухвалюються понад 4 тисячі рішень, уряд є автором лише близько 30% ухвалених законодавчих рішень країни у порівнянні з європейською практикою у 70-90% прийнятих законів, запропонованих через уряд. При цьому лише близько 33% бізнесу в Україні оцінюють законодавчі ініціативи як такі, що добре написані, не суперечливі та не змінюються занадто часто”, - підкреслив керівник проєкту ЄС EU4PAR Угіс Сікс.

Як зазначалося, у напрацьованому законопроєкті нові підходи до роботи Кабміну передбачають прозоре прийняття рішень, починаючи від залучення ключових зацікавлених сторін та громадян до обговорення проблем та варіантів їх рішення до оприлюднення проєктів актів, внесених на розгляд уряду. Це дозволить “відкрити” засідання уряду та забезпечити відверту дискусію міністрів для швидкого та якісного прийняття рішень.

Крім того, проєкт закону зобов'язує членів уряду узгоджувати та координувати не тільки свої дії, але й урядову комунікацію - постійно інформувати суспільство про свою діяльність і представляти в публічних виступах.

“Більшість європейських моделей базується на схожих основоположних принципах. Серед рекомендацій для України на основі досвіду країн-членів ЄС варто відзначити наступні: сильну роль Прем'єр-міністра; сильний центр уряду - Секретаріат КМУ на чолі із членом Кабміну; не більше трьох віцепрем’єрів із чітко зазначеними повноваженнями; спрощення системи реорганізації та ліквідації міністерств та зменшення кількості до 14-15”, - сказав експерт проєкту ЄС EU4PAR Грегор Вірант.

Захід було організовано проєктом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління» EU4PAR спільно з громадською спілкою «Коаліція реанімаційний пакет реформ», Центром політико-правових реформ, Офісом реформ КМУ.