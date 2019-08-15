У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів замість комітету ВР

У партії "Слуга народу" замість Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю пропонують ухвалити закон про ветеранів, який регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів, крім ветеранів праці, а також створити агенцію, що координуватиме надання пільг, у тому числі й ветеранам.

Про це написала у Facebook новообраний народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова.

"Щодо руху за збереження Комітету ВРУ у справах ветеранів. В нашій фракції є і ветерани, і добровольці, і волонтери. Тим більше вони є серед наших виборців. Ми будемо лобіювати права ветеранів. Але для цього не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств. Не потрібно створювати додаткові кормушки для чиновників чи механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів. Не потрібно піаритися на ветеранській темі, плекаючи надмірне его політиків", - зазначила вона.

Третьякова при цьому додала: "Ми хочемо спрямувати державні кошти на підтримку тих, хто захищав Україну, а не працевлаштовувати на державних посадах людей, які - як це часто буває - не мають жодного відношення ані до АТО (ООС), а ні до фронту. А є просто наближеними до тієї чи іншої владної персони".

За словами депутата, стратегія політсили полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів - крім ветеранів праці. "Крім того - створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з-поміж ветеранів", - зазначила вона.

Третьякова також наголосила на важливості формування цілісної державної соціальної політики. "Треба відмовлятися від такої практики, коли кошти спрямовуються не на соціальний захист тих, хто його потребує, а на утримання роздутого держапарату. В нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений", - запевнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27 до 22.

Водночас партія "Європейська солідарність" виступила проти ліквідації Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Крім того, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз написала, що ряд громадських організацій та об’єднань підписали відкрите звернення щодо неприпустимості скорочення Комітету у справах ветеранів у новій Верховній Раді.

Перше засідання ВР ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

Фото: Realist.online