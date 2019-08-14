Порошенко сподівається, що депутати не ліквідують комітет ВР у справах ветеранів

Скорочення парламентського Комітету у справах ветеранів стане першим кроком до згортання державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, членів родин загиблих бійців, учасників Революції гідності.

Таке застереження висловив п'ятий Президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Скорочення Комітету у справах ветеранів – це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики щодо захисників – соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції гідності", - наголосив він.

Порошенко підкреслив, що скорочення цього комітету також може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів.

"У всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів – у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї. І зберегти його функціонування в Україні є надзвичайно важливим", - зауважив політик.

Він нагадав, що підтримку Міністерству ветеранів України вже надали такі країни-партнери, як США, Канада, Велика Британія.

Лідер партії "Європейська солідарність" висловив сподівання, що у новообраних депутатів "вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення" з цього питання.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

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Зокрема, у ВР можуть були ліквідовані шляхом об'єднання з іншими комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів і осіб з інвалідністю.

Водночас партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації Комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, оскільки це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.