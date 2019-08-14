Уряд прийняв постанову про створення реєстру ветеранів

Уряд прийняв постанову Кабінету міністрів України "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни".

Про це повідомила у Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

"Уряд прийняв постанову Кабінету міністрів України “Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни”, яка була розроблена Міністерством у справах ветеранів для забезпечення реалізації Закону України про Єдиний державний реєстр ветеранів війни",- йдеться у повідомленні.

Міністр відмітила, що постанова визначає порядок створення, ведення, доступу до відомостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни та порядку одержання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей до реєстру.

"Також цим нормативним актом затверджується Положення про Єдиний реєстр ветеранів війни, яким встановлюється, що це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації щодо осіб, якими згідно з нашим функціоналом опікується Міністерство ветеранів", - зазначила Фріз.

Читайте також: Рух ветеранів закликає не ліквідовувати комітет Ради і міністерство

Вона наголосила, що наразі зроблено всі необхідні кроки для нормативно-правового врегулювання розробки реєстру - закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзавдання підготовлені.

"Наступним є підготовка техзавдання, яке має отримати фінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Після цього відбудеться розробка та створення ІТ-системи реєстру", - додала очільниця Мінветеранів.

Фріз також відзначила, що уряд ухвалив і протокольне доручення уряду Мінфіну щодо фінансового забезпечення Мінветеранів.