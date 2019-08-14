Рух ветеранів закликає не ліквідовувати комітет Ради і міністерство

Громадська спілка "Рух ветеранів України" закликає не ліквідовувати Комітет Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю та Міністерство у справах ветеранів.

Звернення до Офісу Президента оприлюднено на сторінці організації у Facebook.

"Рішення щодо розформування Мінветеранів, на думку ветеранської спільноти України, є хибним та призведе до негативної соціальної напруги, адже учасники бойових дій – окрема верства населення з певною специфікою. Переконливо просимо та закликаємо не руйнувати щойно побудовані системи та налагоджені зв’язки комунікацій", - йдеться у документі.

Раніше міністр у справах ветеранів Ірина Фріз написала, що ряд громадських організацій та об’єднань підписали відкрите звернення щодо неприпустимості скорочення Комітету у справах ветеранів у новій Верховній Раді.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

Водночас партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації Комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Перше засідання ВР ІХ скликання відбудеться 29 серпня.