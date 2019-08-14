Україна залучає всіх партнерів для тиску на Росію щодо звільнення полонених моряків - Зеркаль

Україна залучає всіх партнерів для тиску на Росію в питанні рішення міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення українських моряків.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна сказала заступник міністра іноземних справ з питань євроінтеграції Лана Зеркаль.

"Ми продовжуємо боротьбу, залучаємо усіх наших партнерів для тиску на Росію, це питання порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом. Звичайно, це питання буде на порядку денному Генеральної асамблеї ООН у вересні. Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків", - сказала Зеркаль.

Вона зауважила, що Меморандуми до Міжнародного суду ООН і Арбітражному трибуналі з морського права вже подані і розглядаються.

"Ми зараз фактично вже на середині процесу і очікуємо на рішення, які мають бути до кінця року. Перше рішення має бути щодо порушень Морської конвенції у зв'язку із незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів - коли вони будуть готові із рішенням. Поки що остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції по порушеннях міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму та расової дискримінації", - сказала Зеркаль.

За ії словами, наступні слухання по суті можуть бути призначені не раніше ніж за півтора року.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня у Москві продовжили арешт українським військовополоненим: 21 моряку - до 24 жовтня, а трьом пораненим - до 26 жовтня 2019 року.