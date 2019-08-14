МЗС готує “енергетичний” меморандум з Польщею - Зеркаль

Міністерство закордонних справ України готує Меморандум з Польщею з питань енергетики.

Про це в інтервью BBC Україна сказала заступник міністра іноземних справ з питань євроінтеграції Лана Зеркаль.

“По газу ми якраз зараз співпрацюємо із поляками та американцями, - до того візиту (президента Зеленського. - Ред.), який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці”, - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що директиви створені з урахуванням адаптації українського законодавства до законодавства ЄС і “щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку”.