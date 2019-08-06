Зеркаль розповіла про “жарти нижче пояса” дипломатів РФ

Для російських дипломатів, на відміну від українських, немає бар'єру нахамити на переговорах, тому що вони знають: така тактика вибиває з колії.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль в інтерв'ю Сensor.net .

"У них є одна відмінна риса. Нам завжди незручно грубіянити; ми вважаємо себе вище за це сантиметрів на 15. А для них цього бар'єру немає, тому що вони знають: така тактика вибиває з колії твого партнера з переговорів. Тобто ти в цей момент виходиш зі спокійного стану - в емоцію. А якщо ти вийшов в емоцію, ти втрачаєш контроль", - розповіла Зеркаль.

Вона висловила впевненість, що українським дипломатам така поведінка не зійшла б з рук.

"Уявіть, якби хтось із нас дозволив собі таку поведінку? Що почалося б у нас в суспільстві? Так просто обливали б з усіх боків! І говорили: так хіба це дипломат? Так приберіть його звідси! Хто його взагалі туди пустив? Уявіть собі реакцію суспільства, якби таке сказав український або, скажімо, англійський дипломат? А росіяни кажуть: о, так він молодець, показав їм усім, як треба! ", - каже дипломат.

Вона розповіла, як їй нахамив офіційний представник РФ під час офіційних переговорів з приводу порушення конвенції з фінансування тероризму, в присутності офіційної делегації в 12 осіб з українського боку і 40 осіб з російської сторони.

"Мій візаві на чергову мою фразу щодо того, що ми не задоволені вашою відповіддю, сказав: " Милочка, шкода, звичайно, але ми нічим не можемо вам допомогти з вашим задоволенням ... Ну, я ж теж вийшла з Радянського Союзу - і пам'ятаю, що це частина поведінки. Реакція така: ну, гаразд, це його проблеми. Розумієте, у нас все-таки, напевно, є резистентність. Ми вже не ведемося на це хамство ", - переконує заступник міністра.

За її словами, в цілому російську дипломатію можна охарактеризувати, як "Радянський Союз" з усіма плюсами і мінусами радянської дипломатії. Зеркаль розповіла, що радянська дипломатія завжди була сильною за рахунок того, що одні й ті ж фахівці займалися однією темою роками і знали її напам'ять, чого немає в дипломатії інших країн. Також в РФ "не скупляться на кількість людей, які залучені в процес" і не економлять на їх навчанні. Тому кожен з російських дипломатів є фахівцем в якомусь напрямі.

"Більш того, на переговори вони привозять ... знаєте, як на війні - є перша лінія атаки, друга лінія атаки, третя лінія атаки ... Вони завжди виходять таким ось підготовленим фронтом. А ми виходимо за рахунок геройства і креативності. Того, чого у них немає. Це їх слабка сторона. Тому сказати, коли що спрацьовує, - складно. Адже це теж залежить від того, з ким ти є в контакті ", - підкреслила дипломат.