Зеркаль розповіла про “жарти нижче пояса” дипломатів РФ

Зеркаль розповіла про “жарти нижче пояса” дипломатів РФ

Укрінформ
Для російських дипломатів, на відміну від українських, немає бар'єру нахамити на переговорах, тому що вони знають: така тактика вибиває з колії.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль в інтерв'ю Сensor.net .

"У них є одна відмінна риса. Нам завжди незручно грубіянити; ми вважаємо себе вище за це сантиметрів на 15. А для них цього бар'єру немає, тому що вони знають: така тактика вибиває з колії твого партнера з переговорів. Тобто ти в цей момент виходиш зі спокійного стану - в емоцію. А якщо ти вийшов в емоцію, ти втрачаєш контроль", - розповіла Зеркаль.

Вона висловила впевненість, що українським дипломатам така поведінка не зійшла б з рук.

"Уявіть, якби хтось із нас дозволив собі таку поведінку? Що почалося б у нас в суспільстві? Так просто обливали б з усіх боків! І говорили: так хіба це дипломат? Так приберіть його звідси! Хто його взагалі туди пустив? Уявіть собі реакцію суспільства, якби таке сказав український або, скажімо, англійський дипломат? А росіяни кажуть: о, так він молодець, показав їм усім, як треба! ", - каже дипломат.

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Вона розповіла, як їй нахамив офіційний представник РФ під час офіційних переговорів з приводу порушення конвенції з фінансування тероризму, в присутності офіційної делегації в 12 осіб з українського боку і 40 осіб з російської сторони.

"Мій візаві на чергову мою фразу щодо того, що ми не задоволені вашою відповіддю, сказав: " Милочка, шкода, звичайно, але ми нічим не можемо вам допомогти з вашим задоволенням ... Ну, я ж теж вийшла з Радянського Союзу - і пам'ятаю, що це частина поведінки. Реакція така: ну, гаразд, це його проблеми. Розумієте, у нас все-таки, напевно, є резистентність. Ми вже не ведемося на це хамство ", - переконує заступник міністра.

За її словами, в цілому російську дипломатію можна охарактеризувати, як "Радянський Союз" з усіма плюсами і мінусами радянської дипломатії. Зеркаль розповіла, що радянська дипломатія завжди була сильною за рахунок того, що одні й ті ж фахівці займалися однією темою роками і знали її напам'ять, чого немає в дипломатії інших країн. Також в РФ "не скупляться на кількість людей, які залучені в процес" і не економлять на їх навчанні. Тому кожен з російських дипломатів є фахівцем в якомусь напрямі.

"Більш того, на переговори вони привозять ... знаєте, як на війні - є перша лінія атаки, друга лінія атаки, третя лінія атаки ... Вони завжди виходять таким ось підготовленим фронтом. А ми виходимо за рахунок геройства і креативності. Того, чого у них немає. Це їх слабка сторона. Тому сказати, коли що спрацьовує, - складно. Адже це теж залежить від того, з ким ти є в контакті ", - підкреслила дипломат.

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