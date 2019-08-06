Зеркаль пояснила, чому стався конфлікт між Президентом і Клімкіним

Конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним у зв'язку з неузгодженою відповіддю на ноту МЗС РФ щодо українських моряків стався через проблеми в комунікації.

Про це в інтерв'ю Cenzor.net сказала перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

"Історія з дипломатичною нотою теж не виникла на порожньому місці. Це, швидше, такий вихлоп у медіапростір; нарив, який прорвався, а не раптово виник нізвідки. Звичайно, була певна накопичувальна історія", - сказала Зеркаль.

На її думку, причиною конфлікту стали проблеми в комунікації.

"Як людина не позбавлена емоцій, я реагувала на це емоційно. Тому що розуміла: це якраз криза комунікацій. Коли "твоя моя не розуміє". І не тому, що ми на різних позиціях, а тому що не почули один одного. Звичайно, мені було прикро - оскільки не було настільки грубого приводу. І нібито ніхто не хотів йти на конфлікт, порушувати якісь плани", - говорить Зеркаль.

За її словами, в ситуації, що склалася дві команди не зрозуміли одна одну - і не прокомунікували.

"І я більш ніж упевнена, що у Президента просто було своє бачення того, як має розвиватися ситуація. Так само, як і у міністра. І було незрозуміло, чому двоє дорослих шанованих людей у той момент не почули один одного", - зазначила Зеркаль.

Як повідомлялося, 27 червня Володимир Зеленський розкритикував главу МЗС Павла Клімкіна за неузгодження з ним відповіді Кремлю на ноту, в якій Росія вимагала по-перше, визнати вчинення захопленими українськими моряками кримінального злочину, по-друге, визнати правомірність судового процесу над ним за законодавством РФ і, по-третє, побічно визнати окупацію Криму.

Після критики Клімкін оприлюднив ноту Росії і відповідь на неї українського МЗС.

1 липня Зеленський надіслав Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Клімкіна.

Того самого дня Клімкін заявив про намір піти у політичну відпустку.

У коментарі ЗМІ Клімкін назвав конфлікт з Зеленським «історією не стільки змістовною, як емоційною».