Зеркаль пояснила, чому планує піти з МЗС

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції планує залишити МЗС після вирішення процедурних питань у Морському арбітражі ООН у справі захоплених українських моряків.

Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю ВВС.

"Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала. Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", - сказала Зеркаль.

У відповідь на запитання щодо того, чи розглядає вона як варіант на майбутнє роботу в посольстві, заступник міністра зазначила, що вона "не зацікавлена залишати країну".

"Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду зважати на те, де буду потрібна… або не потрібна", - зауважила Зеркаль.

За її словами, наразі в Україну з-за кордону повертається багато колег, які можуть завершувати розпочаті нинішньою командою МЗС справи.

"Думаю, треба дати можливість попрацювати іншим", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, у травні Президент Володимир Зеленський призначив Зеркаль на посаду в АП. Тоді йшлося про те, що Зеркаль керуватиме зовнішньополітичним блоком АП. Втім у той же день указ про призначення Зеркаль зник з сайту Президента, а згодом був скасований. Зеркаль пояснила свою відмову від посади намірами залишитися в МЗС.