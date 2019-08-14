Зеленський може у жовтні відвідати Японію – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський може відвідати Японію в жовтні для участі у церемонії оголошення імператором країни Нарухіто щодо його сходження на престол.

А також зустрічі з прем’єром Шіндзо Абе й обговорення ситуації на сході України.

Про це в середу з посиланням на обізнані дипломатичні джерела повідомляє японське інформагентство Jiji.

Як зазначається у матеріалі інформагентства, прем’єр-міністр Японії має бажання підтримати «шанси на мир» на сході України, про які заявляє Зеленський. Для Токіо прогрес у врегулюванні на Донбасі дасть змогу скасувати японські санкції проти Росії, пов’язані з «українськими кризами». Адже сам Абе прагне розв’язати з Росією територіальний спір на Північних територіях.

У статті також припускається, що можливими темами обговорення будуть обмін інформацією щодо Чорнобильської АЕС та АЕС у Фукусімі після аварій, а також військове співробітництво між Україною та Китаєм тощо.

У публікації нагадується, що останній візит Президента України до Японії відбувся у квітні 2016 року, а остання зустріч на рівні лідерів двох держав - у вересні 2016 року під час Генеральної асамблеї ООН. Jiji пропускає, що у жовтні цього року Зеленський може відвідати не лише Токіо, а й Кіото, місто-побратим Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року в Японії новий імператор Нарухіто посів престол після зречення свого батька. Тоді наголошувалося, що це стало історичною подією для Японії, оскільки зречення імператора відбувається вперше за більш ніж за 200 років. Нарухіто став 126-м імператором Японії.

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Церемонія оголошення імператором Японії щодо його сходження на престол відбудеться 22 жовтня 2019 року.

Як відомо, імператор Японії є символом об’єднання народу Японії і не має повноважень втручатися в політику. У березні 2017 року голова Верховної Ради Андрій Парубій під час свого офіційного візиту до Японії зустрівся з Нарухіто. Тодішній кронпринц Нарухіто під час зустрічі підтримав поглиблення відносин між Україною та Японією, які «за останні роки стали особливо відчутними».

У пресслужбі Офісу Президента України Укрінформу підтвердили підготовку візиту Зеленського до Японії у жовтні цього року.