Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень і доручив йому в двомісячний строк внести пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту.

Відповідний Указ №599/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"З метою посилення аналітико-прогностичного забезпечення здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки держави, наукового супроводження вирішення проблемних питань зовнішньої політики, економічного, соціального і суспільно-політичного розвитку України, створення організаційних умов для проведення модернізації та функціонування Національного інституту стратегічних досліджень призначити Литвиненка Олександра Валерійовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться у документі.

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Президент доручив новопризначеному директорові внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту, передбачивши його реорганізацію та скорочення штатної чисельності працівників.

Перед цим Указом №598/2019 глава держави звільнив Литвиненка з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а Указом №597/2019 увільнив Василя Яблонського від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Олександр Литвиненко працював на посаді заступника начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України. Окрім того, з серпня 2009 по червень 2010 року обіймав посаду радника директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України. З червня 2010 року по січень 2014 року був заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. З 5 квітня 2014 р. Литвиненко обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.