Україна мала припинити участь у "Мінську" після загибелі бійців під Павлополем - Безсмертний

Україна після загибелі військових під Павлополем на Донбасі повинна була призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в «нормандському форматі».

Таку думку висловив представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в ефірі ATR.

«З моєї точки зору, після подій у Павлополі перше, що треба було сказати, що Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, доки не буде зібраний «нормандський формат». Якщо на Росію не тиснути, вона діятиме агресивно», - заявив Безсмертний.

Водночас він вважає малоймовірною зустріч у «нормандському форматі» до місцевих виборів у Росії, запланованих на 8 вересня.

«Імовірність зустрічі у «нормандському форматі» лідерів держав, вона малоймовірна до осінніх виборів у Росії... Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив «Єдиної Росії» і Путіна як політика в Росії», - пояснив Безсмертний.

Він також упевнений, що Росія діятиме проти України силою за будь-яких умов.

«У Росії зовнішня політика реалізується через принцип примусу до миру силою. І це треба розуміти, і треба готуватися до того, що проти нас будуть діяти силою за будь-яких умов. За столом переговорів, на лінії розмежування, у дипломатичному протоколі, в міжнародних організаціях, у двосторонніх діалогах завжди застосовуватиметься механізм сили через власне тлумачення міжнародних норм», - заявив Безсмертний.

Як повідомлялося, 6 серпня біля Павлополя унаслідок обстрілу російськими окупантами загинули 4 українських військових.

Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює термінову зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і глави РФ Володимира Путіна.