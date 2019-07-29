До Мінського процесу треба долучити вихідців з Донбасу і нардепів - Безсмертний

Керівник політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний вважає, що до Мінського процесу слід залучати представників громадськості та народних депутатів.

Про це Безсмертний заявив у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми його (Мінський процес. - ред.) вже модифікували – там немає Медведчука... Тепер щодо фактора залучення інших кадрів. Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, безпековим і так далі. От я би попробував ці речі розвивати навколо. Більше того, чого явно не вистачає – не вистачає громадської складової", - сказав Безсмертний.

У цьому контексті він підкреслив, що проти війни треба боротися усіма інструментами, "іноді навіть тими, які просто ми не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль".

Він розповів, що наразі відновлює всі комунікації, тому що участь у політичній підгрупі - це робота з низкою зовнішніх, внутрішніх, спеціалізованих і комунікаційних інституцій.

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"От, наприклад, коли обговорюється питання виборів, чи питання амністії, чи питання інших різних процесів різних - ну ти ж не можеш все знати, під такі речі вкрай потрібно залучати різних людей. В тому числі – з громадського сектору", - переконаний він.

На думку Безсмертного, також до Мінського процесу потрібно долучити вихідців із Донбасу і народних депутатів, "бо одна справа, коли ти приходиш до них і починаєш розказувати, а інша – коли вони самі всередині процесу".