У Стамбулі почалася зустріч Президента України зі Вселенським патріархом

У Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зустріч відбувається у вузькому колі, а пізніше її формат буде розширено.

Передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Президента буде дано ланч від імені Вселенського патріарха.

Зеленський також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

Після цього програмою візиту передбачено відвідання Президентом України компанії Baykar Aerospace and Defense, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Як повідомлялося, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині.