Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини

Програма візиту розпочнеться о 14.00 (за місцевим і київським часом) з покладання квітів до Мавзолею Ататюрка.

Після цього Президент України зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами, візьме участь в урочистій церемонії відкриття нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

Робоча поїздка Зеленського до Анкари/ Фото Ольги Будник

О 17.00 відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленськог о з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Спільна пресконференція запланована на 19.00.

Ввечері Зеленський відбуде до Стамбула, де наступного дня, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Фото: Andrii Sybiha, Twitter