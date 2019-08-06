В Україні з’являться нові дорожні знаки - Президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Повернуто з підписом від Президента", - зазначається на сайті.

Мета цього закону - збільшити доступність інфраструктури для власників електромобілів. Зокрема, йдеться про місця для паркування, які обладнані зарядками для електромобілів. Крім того, місця для паркування електромобілів маркуватимуть спеціальними знаками. За паркування на місцях, призначених для електромобілів, водіїв з двигунами внутрішнього згорання штрафуватимуть.

Законом також передбачається запровадження нових дорожніх знаків для електромобілів, а на самі машини пропонується встановлювати зелені номерні знаки.

Як відомо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 липня.