На всіх парковках до 2030 року можуть з'явитися електрозарядки

“З 1 липня цього року набули чинності зміни у державні будівельні норми щодо автостоянок і гаражів, які ввели обов’язкове влаштування 5% машиномісць на нових або реконструйованих парковках з можливістю заряджання електрозарядками. І ця норма буде поступово переглядатися та збільшуватися. Ми дивимося на перспективу, тому прагнемо щоб до 2030 року всі 100% машиномісць на українських парковках були з електрозарядками”, - написав Парцхаладзе.

Він додав, що також у відомстві планують встановити зарядні пристрої для електромобілів в усіх громадських місцях, зокрема на автозаправках та біля житлових будинків.

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За словами Парцхаладзе, наразі в Мінрегіонбуді розробляються пропозиції щодо внесення змін до відповідних Державних будівельних норм, згідно з якими зарядки для електромобілів будуть встановлені на нових та реконструйованих автозаправних станціях.