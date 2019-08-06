Радуцький: Призначення мене главою МОЗ було б найбільшою помилкою Зеленського

Новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький спростував інформацію щодо імовірного призначення його міністром МОЗ та заявив, що це було б найбільшою помилкою Президента України Володимира Зеленського.

Про це Радуцький сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що це було б найбільшою помилкою Президента Зеленського призначити мене міністром охорони здоров’я України. Як і будь-яку іншу особу, яка є публічною. Бо вона 90% свого часу буде займатися не медициною, МОЗом, а відмиванням вентилятора, який на тебе щось кидає. Вважаю, що у партії “Слуга народу” та у Президента все вийде і міністри будуть менеджерами, які не будуть цікаві народу”, - сказав Радуцький.

Водночас він заявив, що працюватиме у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

“Я буду виконувати програму партії. Мене багато років запрошували йти у політику, починаючи з президенства Кучми. Я не йшов, бо я не бачив тієї програми, що мені до душі. Сьогодні я бачу програму і бажання, насамперед, Президента щось змінювати. Дуже хочу, щоб я не помилився із 73% населення, які за це проголосували”, - зазначив Радуцький.

Як раніше повідомляли ЗМІ, голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка заявляв, що, найімовірніше, у новому уряді МОЗ очолить власник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах за списком “Слуги народу” (№18).