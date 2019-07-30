Засновник клініки “Борис” став позаштатним радником Зеленського
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького позаштатним радником.
Відповідний Указ №564/2019 оприлюднено на сайті глави держави 30 липня.
"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.
Михайло Радуцький - український підприємець, засновник мережі приватних клінік "Борис", експерт з питань реформи медицини, який пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".
Фото: Politeka