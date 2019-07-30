Засновник клініки “Борис” став позаштатним радником Зеленського

Засновник клініки “Борис” став позаштатним радником Зеленського

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького позаштатним радником.

Відповідний Указ №564/2019 оприлюднено на сайті глави держави 30 липня.

"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

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Михайло Радуцький - український підприємець, засновник мережі приватних клінік "Борис", експерт з питань реформи медицини, який пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

Фото: Politeka

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