У НАБУ не коментують відкриття справи щодо можливого хабаря Богдану
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАБУ, відповідаючи на запитання щодо розповсюдження деякими ЗМІ інформації про відкриття такої справи.
“Тільки через запит”, - повідомили у пресслужбі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що таке провадження було відкрито минулого тижня.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.
Він зазначив, що 30 липня 2019 року на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому у розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.
"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.
За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.
Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.