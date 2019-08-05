У НАБУ не коментують відкриття справи щодо можливого хабаря Богдану

У Національному антикорупційному бюро України поки не коментують питання відкриття кримінального провадження щодо можливої пропозиції хабаря керівнику Офісу Президента Андрію Богдану у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАБУ, відповідаючи на запитання щодо розповсюдження деякими ЗМІ інформації про відкриття такої справи.

“Тільки через запит”, - повідомили у пресслужбі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що таке провадження було відкрито минулого тижня.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в Національне антикорупційне бюро України з приводу заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Він зазначив, що 30 липня 2019 року на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому у розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.

"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.

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За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.