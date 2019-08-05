Зеленський збирається з візитом до Туреччини

"7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.

У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.