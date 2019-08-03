Зеленський не вважає "засвічену" заяву Богдана підривом довіри до ЗМІ

Президент Володимир Зеленський не вважає інцидент із "засвіченою" заявою про звільнення керівника Офісу Президента Андрія Богдана підривом довіри до ЗМІ.

Про це він заявив у розмові з журналістами в Трускавці, відповідаючи на запитання, чи не вважає він такий інцидент кроком до підриву медіа в Україні і дезінформацією суспільства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я нічого не підривав. Наші хлопці - ми одна команда. Ми не тримаємось за крісла. Я можу ще раз це повторити", - сказав Президент.

На питання, чи вважає він нормальною ситуацію, що після "засвічення" заяви Богдана не було ні її офіційного підтвердження, ні спростування з Офісу Президента, Зеленський заявив, що не розуміє, що потрібно спростовувати. "А що потрібно спростовувати ? Він (Богдан - ред.) же написав заяву, це ж правда. Людина готова піти, коли суспільство захоче", - наголосив він.

Як повідомлялося, 1 серпня ЗМІ поширили суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника ОП Андрія Богдана. Зокрема, повідомлення про таку заяву з боку Богдана опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі Президента.

Зі свого боку журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

Водночас заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

2 серпня Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" анулювало інформацію про те, що глава Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення.

У свою чергу Зеленський 2 серпня сказав, що заяви на звільнення написали заздалегідь всі члени його команди, і він їх підпише, якщо ті не зможуть впоратися з роботою.