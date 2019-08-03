Зеленський у Трускавці пообіцяв обговорити з громадскістю захист виборчих прав переселенців

«Так, у нас є це звернення. Але давайте нам копію ... Звичайно, ми обіцяємо провести цю зустріч з громадськими діячами. Уже займаються організацією її», - сказав Зеленський і взяв у кореспондента надруковану копію звернення.

На репліку журналіста про те, що участь, наприклад, у місцевих виборах, якої позбавлені сьогодні переселенці, допомогла б їм швидше інтегруватися в суспільство на території тимчасового проживання, Президент відповів: «Звісно, участь у місцевих виборах допомогла б переселенцям у цьому. Тобто, швидше інтегруватися в суспільство. Так, там є багато питань. Ми готуємося до зустрічі. У нас, звичайно, вона буде і на ній ми всі питання обговоримо предметно».

Глава Офісу Президента Андрій Богдан додав, що в офісі готується варіант змін до виборчого кодексу країни. «Міжнародні організації порушують це питання, ми в курсі», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Коаліція громадських організацій звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням зустрітися для обговорення захисту виборчих прав переселенців. 75 лідерів громадських організацій підписали це відкрите звернення до Президента.

У зверненні, зокрема, зазначається, що Верховна Рада України VIII скликання провалила завдання із захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших груп виборців. Це було викликане безсистемністю державної політики щодо переселенців і жителів тимчасово окупованих територій, домінуванням політичних мотивів у процесі прийняття рішень. Тому, наприклад, тільки 1% з 4,5 мільйона українських громадян, які мають виборчу адресу на тимчасово окупованих територіях, мали можливість проголосувати на позачергових виборах народних депутатів, а на місцевих виборах внутрішньо переміщені особи взагалі не мають можливості реалізувати конституційне право голосу.