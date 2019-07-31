Філатов не виключає, що піде з посади через парі із Зеленським

Міський голова Дніпра Борис Філатов не виключив, що пошкодує про своє парі з Президентом Володимиром Зеленським щодо завершення реконструкції мосту, але якщо програє - піде з посади.

Про це Філатов заявив у Facebook , представляючи новий проект «Запитай у Філатова», перша частина якого незабаром вийде на його Ютюб-каналі.

«Я розумію, що пошкодувати доведеться. Якщо я цього не зроблю, я просто напишу заяву і піду. Я за крісло не тримаюся», - сказав Філатов.

Він також додав, що найбільше втомився від проблем реконструкції Нового мосту.

За словами Філатова, зараз щодо мосту порушено щонайменше сім кримінальних справ. Ними займаються СБУ, Генпрокуратура, НАБУ, відділ Нацполіції з економічних злочинів.

Він також показав крісло, в якому він сидить у робочому кабінеті. «Воно не шкіряне, більше схоже на ті, що в трамваях», - наголосив мер.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Програш коштуватиме міському голові посади.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м. Цей міст тривалий час був найдовшим в Україні.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.