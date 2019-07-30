Акредитація ЗМІ до нової Ради стартує 1 серпня

Пресслужба апарату Верховної Ради анонсувала акредитацію представників ЗМІ для висвітлення діяльності парламенту IX скликання.

Про це інформує сайт Верховної Ради.

“Шановні представники засобів масової інформації! З 1 серпня 2019 року відкривається акредитація для висвітлення діяльності Верховної Ради України IX скликання”, - ідеться в повідомленні.

При цьому опубліковано зразки необхідних заяв та контакти для звернень і подання належних документів.

У пресслужбі парламенту також нагадують, що рішенням Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики журналістів та ЗМІ, які не висвітлювали діяльності парламенту, було позбавлено карток акредитації.

Як відомо, 21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.