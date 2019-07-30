Глава ОП сумнівається, що нова Рада зможе зібратися до 1 вересня

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан сумнівається, що Верховна Рада нового скликання зможе зібратися до 1 вересня.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки я юрист, я розумію строки початку роботи Верховної Ради, мабуть, вона не встигне розпочати її до 1 вересня. Це залежить не від нас, а від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує", - зазначив Богдан.

Далі буде.