Це не лекції, це інтенсив, або Чого навчатимуть майбутніх нардепів від “Слуги народу”

Ви ще кепкуєте з «Курсу молодого депутата» у Трускавці? І дарма! «Вчитися – краще, ніж не вчитися» - каже бізнес-тренер Валерій Пекар. І з ним важко не погодитися

Протягом семи днів у відомому курортному містечку Трускавець, що на Львівщині, понад 200 нових народних обранців від партії “Слуга народу”, серед яких є тамада, весільний фотограф, чемпіон з паверліфтингу та представники інших творчих професій, навчатимуть роботі у Верховній Раді. Тренінг проводитимуть три десятка інструкторів та модераторів, зокрема — це спеціалісти Київської школи економіки (КШЕ). “Це буде тижневий інтенсив. В основі його методики — Гарвардський курс викладання для дорослих”, - повідомив напередодні у Фейсбуці почесний директор КШЕ Тимофій Мілованов. І додав: “Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю. Та навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів”.

Тож чому конкретно навчатимуть, чи достатньо для цього тижня, а також, як пройшов перший день “школи” дізнавався Укрінформ.

Групи слухачів – це ніби парламентські комітети

На тренінг в Трускавець відправилися 95% майбутніх нардепів від “Слуги”. Учасників тренінгу розділено на 30 груп по 8-10 осіб. Їм допомагатимуть 22 інструктора та 12 модераторів, зокрема три віце-президенти КШЕ — Олеся Верченко, Наталія Шаповал, Ольга Форятьєва. Також лекції читатиме й головний митник країни Максим Нефьодов.

Максим Нефьодов на тренінгу майбутніх нардепів від "Слуги Народу" у Трускавці (Львівська обл.)

“Трускавець - так Трускавець! На жаль, мені ніхто не проводив курс молодого бійця, коли я прийшов у 2015-му. Тому вчились методом спроб та помилок. Дуже хочу побажати новому поколінню державотворців пройти цей шлях швидше і ефективніше за нас! Тому ділюсь тими уроками, які особисто я виніс за 5 років: по-перше, більше фокусу, адже краще щось зробити на 90%, ніж все на 10%, по-друге, більше роботи із стейкхолдерами, а не антагонізму й конкуренції, а по-третє, більше довіри, а не “всі домовляються із всіма”, - йдеться у Фейсбук-дописі Нефьодова.

За задумом авторів тренінгу, ці групи повинні стати прообразом парламентських комітетів. Майбутні нардепи самі вибрали, хто де хоче працювати. Вчитимуть їх там різному. Наприклад, як уникати помилок, пов’язаних з регламентом Верховної Ради, як чітко формулювати свої цілі, будувати коаліцію тощо. Організатори кажуть, що оцінок не ставитимуть, але по факту кожен із учасників за ці сім днів має підготувати кілька документів, так зване “державницьке портфоліо”:

а) Стратегія “За що я буду відомим(мою) у парламенті”;

б) Пропозиція політики у рамках стратегії;

в) Законодавча пропозиція — фактично, пропозиція політики, проте державницькою мовою;

г) Стратегія впровадження.

Слід також згадати й про формат інтенсиву, який обіцяє бути жорстким. “Це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм в топових університетах. Подивимось, чи та хто витримає”, - повідомив Тимофій Мілованов, і прикріпив орієнтовний розпорядок дня:

07.30 - 08.30 Сніданок

08.30 - 10.00 Блок 1 (основна програма)

10.00 - 10.20 Перерва 1

10.20 - 11.50 Блок 2 (основна програма)

12.00 - 13.00 Обід

13.00 - 14.30 Блок 3 (основна програма)

14.30 - 14.50 Перерва 2

14.50 - 16.20 Блок 4 (основна програма)

16.20 - 16.40 Перерва 3

16.40 - 18.00 Блок 5 (факультативна програма)

18.00 - 19.00 Вечеря

19.00 - 21.30 Блок 6 (вечірня програма)

Перший день тренінгу для представників(ць) партії «Слуга Народу» від Київської школи економіки

28 липня, у перший день тижневого інтенсиву - “нульовий” орієнтаційний день - учасники тренінгу знайомилися з концепцією програми та однопартійцями, мали перші інтерактиви та робили перші домашні завдання. Про це йдеться у Зе!Щоденнику, в якому КШЕ кожного дня детально розказуватиме про перебіг подій у Трускавці. “Основна мета дня — познайомитися, зрозуміти, навіщо всі зібралися, чим займатимемося протягом тижня, а найголовніше — які результати отримаємо на виході”, - розповідається в щоденнику під назвою “День 1. Орієнтація”.

Своєю чергою викладач КШЕ Тетяна Тищук додала: “Ми не будемо їх вчити, як стати депутатом. Вони вже майбутні депутати, оскільки виграли вибори. Ми будемо їм допомагати поліпшити особисті напрацювання і стати результативними в майбутньому парламенті”.

Сім днів на навчання — місія здійсненна?

Тільки-но з’явилося повідомлення про старт школи “Зе!Депутата”, як одразу полилися тонни скепсису, на кшталт - за сім днів не можна навчити нічому. Але в Київській школі економіки з цим категорично не погоджуються. “В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія”, - наголошує Тимофій Мілованов.

Схожу думку висловив підприємець, викладач бізнес-шкіл зі стажем Валерій Пекар. За його словами, тижневий інтенсив — це дуже багато.

Валерій Пекар

“Якщо ви не вірите, що можна багато чого зробити за тиждень, - може, якось потрапите мені до рук. Якщо ви маєте відкритий погляд на життя (готові до змін), то я вам лише за один день беруся картину світу перевернути. Якщо маєте закритий погляд, то вам і півтора року MBA не допоможуть. Якщо людина не знає майже нічого, то за тиждень її не можна нічому навчити. Але можна зробити одну надзвичайно корисну річ. Невіглас не знає меж свого невігластва. Іншими словами, він не уявляє, як багато він не знає. За тиждень можна окреслити невігласу межі його невігластва, а значить — запустити індивідуальний навчальний план на багато років вперед, — стверджує економіст. — Мало що так єднає людей, як спільне навчання. Нема кращого способу закласти підвалини спільної ідентичності людей, які ніколи до того не бачили один одного, але мусять разом працювати. Повірте мені, що Київська школа економіки — один із кращих навчальних закладів, а Тимофій Мілованов — один із найкращих фахівців. Вчитися завжди краще, ніж не вчитися. І вчитися треба все життя. От якби їх не повезли вчитися, тоді треба було би сумувати”.

Якщо за тиждень неможливо зробити одні речі, каже Валерій Пекар, то це не означає, що за тиждень неможливо зробити інших речей. І перелічує: “Є тверді навички (hard skills), які треба довго опановувати. Це професійні знання і навички, від електрозварювання до нейрохірургії, від водіння автомобіля до написання законопроектів, від роботи продавцем-консультантом у магазині косметики до макроекономіки, від гри на скрипці до управління літаком. Тверді навички потребують від 1 місяця до 7 років інтенсивного навчання, залежно від складності предмета, і навіть після цього достатній рівень професіоналізму досягається лише після 10.000 годин практики (Малколм Гладуелл про ці десять тисяч годин навіть книгу написав). За тиждень навчити твердим навичкам неможливо. Це перше.

Друге. Є м'які навички (soft skills), що мають не менший вплив на професійні результати, але пов'язані не з професіоналізмом як таким, а з поведінковими стереотипами: комунікація, командна взаємодія, управління собою, часом, цілями тощо. Будь-які м'які навички опановуються за тиждень.

Третє. Є світоглядні речі, картина світу. Це не тверді і не м'які навички. Для того, щоб розгорнути картину світу перед тим, хто має відкрите мислення, достатньо тижня (типовим прикладом такої програми є надзвичайно популярний The Aspen Institute). Хто має закрите мислення, і цілого життя мало.

Четверте. Є огляд предметної сфери твердих навичок, що не дасть знань, але дасть розуміння обсягу і структури знань. Для найскладнішої дисципліни тижня досить, щоб зрозуміти, скільки я не знаю, скільки всього мені потрібно знати, і як побудувати моє багаторічне навчання. Це стосується і тих, хто вже багато знає (їм треба зрозуміти межі свого знання та структурувати предметну область), і тих, хто не знає нічого.

П’яте. Є командотворення (team building), що близько до м'яких навичок, але по суті є інше. Тижня достатньо”.

Ну, загалом будемо оптимістами з двома висновками: тижня достатньо і краще вчитися, аніж не робити цього.

По чім тренінг та чому саме Трускавець?

Курортне містечко на Львівщині, за словами Тимофія Мілованова, обрали з тієї причини, що в Україні поки що немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих. “Під час вибору місця для навчання ми зіштовхнулися з перешкодою: попри той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки що немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі у Трускавці, де раніше проводили свої навчання великі міжнародні та українські компанії”, - розповідає директор КШЕ.

В "Rixos Prykarpattya" вартість номера починається від 3500 грн за добу / Фото: espreso.tv

Комплекс, про який згадується, має назву “Rixos Prykarpattya”. І вартість двомісного номера там починається від 3500 грн за добу. Сухі підрахунки дають кругленьку цифру — майже 2,5 млн грн (3,5 тис. грн (за один двомісний номер) * 7 днів = 24,5 тис. грн, а далі 24,5 тис. грн * 100 таких номерів = 2 млн 450 тис. грн). “Винайняли те, на що у нас була можливість винайняти. Ну ви ж не знаєте, скільки часу в нас було, на жаль, для підготовки цього заходу”, – сказав лідер партії Дмитро Разумков.

Утім до згаданої суми варто іще додати трансфер (дорогу з Києва до Трускавця, і назад). Наприклад, один квиток на поїзд 049/050 Київ-Трускавець коштує: 222 грн (без кондиціонера) або 304 грн (з кондиціонером) — плацкарт, 550 грн — купе та 1453 грн — люкс. Ну, і загальну вартість навчання КШЕ, про яку наразі не повідомляється. “Ми маємо комерційний контракт з політсилою “Слуга Народу”. Такі ж контракти з нами може укласти будь-яка політсила, комерційна компанія, неприбуткова організація або фізична особа. Ми відкриті для всіх. Вартість контракту зі “Слугою Народу” буде вказана у звіті партії. Він буде доступний на сайті НАЗК у передбачений законом термін”, - переконує Мілованов.

Мирослав Ліскович. Київ

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