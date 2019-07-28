Клімкін закликає ПАРЄ відреагувати на арешти у Москві

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на вчорашні арешти у Москві.

Про це він написав у Facebook.

"З кожним роком під час протестів у Москві затримують все більше людей, роблять це чим далі, тим жорстокіше і масштабніше. Страшна російська реальність і арифметика. Мабуть, скоро посадять пів Москви. Деякі європейські політики аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство. Дуже хочеться почути їх думку після вчорашніх масових арештів, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за ґрати", - зазначив він.

Як повідомлялося, 27 липня понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації, затримали в Москві.

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

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Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.

МЗС відкликало зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.