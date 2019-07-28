ЄС засудив масові затримання на мітингу в Москві

Затримання понад тисячі учасників акції протесту в Москві є порушенням права на свободу зібрань і вільне висловлення думки.

Про це заявила офіційний представник ЄС Майя Косьянчич.

Від імені ЄС вона закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

"Ми очікуємо, що російська влада при проведенні цих виборів буде дотримуватися зобов'язань перед ОБСЄ та інших міжнародних зобов'язань", - наголосила Косьянчич.

Як повідомлялося, в суботу, 27 липня, у Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів на посаду депутатів Мосміськдуми.

Акція завершилася масовими затриманнями. При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками. За даними видання Baza, загальна кількість постраждалих на мітингу сягнула 77 осіб.

Інтернет-видання ОВД-Інфо повідомляє, що загальна кількість затриманих в ході акції в Москві становила 1373 людини.