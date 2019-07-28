ЄС засудив масові затримання на мітингу в Москві
Про це заявила офіційний представник ЄС Майя Косьянчич.
Від імені ЄС вона закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.
"Ми очікуємо, що російська влада при проведенні цих виборів буде дотримуватися зобов'язань перед ОБСЄ та інших міжнародних зобов'язань", - наголосила Косьянчич.
Over a thousand peaceful demonstrators, including prominent opposition figures and journalists, have been detained in Moscow today. They were calling for free and democratic elections in Moscow in September 2019.#russia #EU4HumanRightshttps://t.co/SG3lieDm5G— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) July 27, 2019
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Як повідомлялося, в суботу, 27 липня, у Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів на посаду депутатів Мосміськдуми.
Акція завершилася масовими затриманнями. При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками. За даними видання Baza, загальна кількість постраждалих на мітингу сягнула 77 осіб.
Інтернет-видання ОВД-Інфо повідомляє, що загальна кількість затриманих в ході акції в Москві становила 1373 людини.